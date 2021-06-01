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20:53

Кадыров заработал больше остальных глав регионов в 2020 году

фото ЗакС политика Кадыров заработал больше остальных глав регионов в 2020 году

К первому дню лета главы всех российских регионов отчитались о своих доходах за 2020 год, и больше всех за этот период, существенно опередив остальных, заработал чеченский лидер Рамзан Кадыров - 381 млн рублей. Как пишет ТАСС, это больше в 2,5 раза, чем еще одним годом ранее, при этом об источниках дохода в декларации Кадырова ничего не сказано. 

Второе место по уровню годового дохода досталось главе республики Марий Эл Александру Евстифееву (84,7 млн рублей), третья позиция отошла губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву (79,8 млн рублей).

Два явных "аутсайдера" списка - глава Калмыкии Бату Хасиков (1,25 млн рублей) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (1,26 млн рублей).

Напомним, что еще месяц назад петербургский губернатор Александр Беглов задекларировал за прошлый год 4 млн рублей дохода, что на 140 тысяч рублей превысило показатель 2019 года.

фото: chechnya.gov.ru


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