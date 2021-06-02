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10:22

В Петербурге задержали еще одну участницу пикетов в поддержку Юлии Цветковой

фото ЗакС политика В Петербурге задержали еще одну участницу пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Утром 2 июня возле Куйбышевского районного суда Петербурга задержали Анну Межову, участницу одиночных пикетов в поддержку художницы Юлии Цветковой. 

Межова шла на заседание по административному делу Евгении Сметанкиной, которую также задержали за участие в акции 23 мая. Рассмотрение дела должно было начаться в 10:00. Межову доставляют в 78-й отдел полиции. 

Ранее за участие в пикете 23 мая задержали Евгению Сметанкину и сторонницу Российского социалистического движения Ирину Козлову. Им вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции). Всего в пикетах 23 мая приняло участие восемь человек. 

 

Константин Леньков

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