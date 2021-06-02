Левые силы в центре Москвы потребовали новых выплат на детей

Представители левых движений по случаю Международного дня защиты детей собрались накануне вечером в центре Москвы на политической акций, проведению которой не стала препятствовать полиция. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом-коммунистом из Госдумы Денисом Парфеновым. Несколько сотен собравшихся потребовали от федеральных органов власти организовать в течение месяца выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 30 тысяч рублей.

Обосновывали свои требования активисты тяготами пандемии и сопутствующего ей экономического кризиса. Соответствующая петиция, под которой продолжают оставлять подписи, размещена "Левым фронтом" в интернете.

Напомним, что в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о ряде социальных выплат, в том числе семьям с детьми, но речь шла о меньших суммах: о 10 тысячах рублей на каждого школьника.

фото: leftfront.org