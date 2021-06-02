"Учения по фальсификациям": Политолог Рогов сделал выводы из праймериз ЕдРа

Политолог Кирилл Рогов посвятил аналитический текст завершившимся в конце мая праймериз единороссов, отметив главную для себя деталь в этом мероприятии. Смысл праймериз внутри правящей партии, рассудил эксперт, теоретически должен был бы стать чем-то вроде "конкурса лоялистов" и их отбор по основному критерию преданности, однако в действительности апробировалось нечто другое. Система, по наблюдениям Рогова, испытывала и пределы своих возможностей в том, что касается мобилизации бюджетников, и в том, что касается "рисования" нужных результатов:.

"То есть это вроде как такие учения по фальсификациям. То есть эти учения покажут, кто хорошо фальсифицирует выборы, а кто плохо. И те, кто хорошо фальсифицирует праймериз, тот потом будет хорошо фальсифицировать выборы. Ну, а кто плохо — что поделать?, — тот и настоящие выборы будет фальсифицировать плохо", - гласит новый пост политолога в Facebook.

В продолжение этой логики автор иронично предлагает единороссам проводить "предварительные праймериз", для продления интриги на большее число этапов и повышения динамизма избирательной кампании.

"И потом — оцените, какой тонкий ответ на проект так называемого "умного голосования"! Эдакое "безумное голосование"", - заключил Рогов.

Отметим, что итоговые списки кандидатов по всем регионам утвердят 19 июня на съезде ЕР. О результатах петербургского предварительного голосования единороссов в ЗакС и Госдуму читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Кирилл Рогов / Facebook