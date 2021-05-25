Сотрудники детского сада пожаловались, что их просят набирать электорат для "Единой России"

Депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому 24 мая поступила жалоба от сотрудницы детского сада №116 в Выборгском районе, в которой сообщалось, что руководство учреждения предположительно потребовало от подчиненных принять участие в праймериз "Единой России" и склонить к этому как можно больше родителей. Луговский в связи с этим направил запрос в трудовую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.

Как сообщил ЗАКС.Ру один из сотрудников детского сада, набирать людей для участия в голосовании якобы может требовать заведующая Татьяна Слюсаренко. По его словам, она пугала коллег серьезными проблемами с работой в случае, если "сами не поучаствуете в голосовании "Единой России" и не пригласите родителей"

В распоряжении ЗАКС.Ру оказалась аудиозапись, на которой некая женщина настаивает на более активной работе коллег с родителями. "Ни там, ни здесь от вас толку нет. Ноль! У вас родители по сути – сто человек почти. Так где отдача? Хочу отдачу", - слышен на записи голос, который, по словам источника, якобы может принадлежать Слюсаренко.

На возражения одной из участниц диалога – сотрудницы учреждения – и слова о том, что некоторые родители негативно реагируют на просьбы поучаствовать в праймериз, женский голос отвечает: "Вы не дожали, вы не доработали. Вы спросили и забыли. А если бы вы спросили ещё раз, ещё раз поговорили, ещё раз попросили. То есть вы людей, по сути, недоработали, а могли бы".

Некоторые сотрудники детсада, как становится понятно из записи, общаются с родителями не очень активно. "Слышь, политически отрешена! Ты в государственном учреждении работаешь и зарплату получаешь такую, как у заведующей почти… Родители твои где? Почему ты работу с ними не провела? Ты-то отрешена, но они-то не отрешены, большая часть. Почему ты открестилась от этой работы? Ты ничего не сделала ни для меня, ни для себя, ни для сада, ни для кого", - отвечает женский голос, похожий на Слюсаренко. "Я боюсь писать где-то об этом, оставлять доказательства", - возражает одна из участниц диалога.

Из аудиозаписи можно сделать вывод, что задачу агитировать родителей на участие в праймериз правящей партии поставили в "вышестоящей организации". "Мы за месяц просто прожевали сопли. А теперь вы удивляетесь, что даже люди, которые хотели бы в этом поучаствовать, у них нет регистрации на "Госуслугах", они не в Выборгском районе, ещё какая-то херня, простите за выражение", - возмущается женщина на записи. В разговоре упоминается, что некоторые из сотрудников (названные имена соответствуют именам работников детского сада №116) успели привлечь к голосованию около семи человек, а некоторые - ни одного.

По словам источника из этого образовательного учреждения, поручение набрать людей для голосования могли дать в районной администрации. "Для того, чтобы детсад попал в "зелёную зону", - объясняет он, - необходима регистрация в системе электронного голосования со стороны всех сотрудников, а также минимум по одному человеку от каждого из работников – это могут быть родители детей или знакомые. В доказательство надо скинуть личные данные этого человека, чтобы его проверили в базе и подтвердили регистрацию". По словам собеседника, такая же система может действовать в других детсадах и школах района.

На вопрос ЗАКС.Ру о том, действительно ли сотрудники детсада №116 обращались с просьбами к родителям проголосовать, сама Татьяна Слюсаренко ответила, что не знает о ситуации и не проводила с воспитателями бесед на эту тему. "Возможно, это могли делать воспитатели, которые являются членами других организаций. Например, муниципальных объединений. Меня никто ни о чём не просил", - сказала Слюсаренко.

"В последние дни из разных источников регулярно слышу жалобы бюджетников на руководство учреждений, где они работают. И все эти жалобы связаны с предстоящими выборами в Госдуму и ЗакС. Считаю такие действия недопустимыми", - заявил в беседе с ЗАКС.Ру муниципальный депутат Луговский.

По его мнению, подобные действия руководителей бюджетных учреждений могут являться прямым нарушением трудового законодательства. "В своём обращении в трудовую инспекцию я потребовал принять меры в отношении заведующей и предотвратить нарушение прав сотрудников детского сада", - сказал ЗАКС.Ру Луговский.

В администрации Выборгского района на вопрос ЗАКС.Ру о том, обязывают ли местных бюджетников голосовать на праймериз "Единой России", сообщили, что процедура предварительного голосования не является обязательной и не регулируется федеральными и городскими законами о выборах, а исполнительные органы государственной власти Петербурга не участвуют в организации голосования. "Таким образом, в случае наличия у вас замечаний по проведению процедуры предварительного голосования вы вправе обратиться к организаторам предварительного голосования либо руководящим и контролирующим органам всероссийской политической партии "Единая Россия"", - говорится в ответе на запрос редакции.

Почти аналогичные по содержанию ответы ЗАКС.Ру получил от администраций Фрунзенского, Пушкинского, Невского, Красносельского, Петроградского, Московского и Петродворцового районов. В пресс-службе администрации Калининского района ЗАКС.Ру сказали, что информация о праймериз была опубликована на официальной странице администрации района во "ВКонтакте". "На самом деле, мы никого не принуждаем участвовать. В нашей официальной группе мы просто разъясняем, что такое праймериз. Если бы праймериз были в других партиях, мы то же самое делали бы", - сообщил пресс-секретарь из Калининского района.

Администрация Василеостровского района, как сообщили ЗАКС.Ру в её пресс-службе, также "проинформировала сотрудников ИОГВ (исполнительных органов государственной власти) и подведомственных учреждений о предварительном внутрипартийном голосовании "Единой России"". В Кронштадтском районе в ответ на вопросы ЗАКС.Ру отметили лишь то, что администрация "в своей работе руководствуется исключительно Положением "Об администрациях районов"".

Ранее в соцсетях и СМИ уже обсуждались случаи принуждения петербургских бюджетников к участию в праймериз "Единой России". 11 мая депутат городского парламента от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить эту информацию. Вишневский ссылался минимум на три организации, откуда приходили жалобы: детскую школу искусств им. С. М. Слонимского, городскую поликлинику №49 и жилищное агентство Колпинского района.

Сотрудник одной из школ в Центральном районе в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что хотя в его учреждении всех просят принять участие в праймериз, он этого делать не собирается. "Директор говорит, что её тоже заставляют отчитаться по количеству людей, которые зарегистрировались. Я сказал, что не буду - она, конечно, ко мне подходила, но не жестко, не было угроз увольнения. У меня неплохая директор, думаю, что в других образовательных учреждениях это дело более жесткое", - сказал он. Работник одного из городских центров дополнительного образования рассказал ЗАКС.Ру, что он получил лишь напоминание о старте праймериз в мессенджере и также не стал голосовать.

19 мая на брифинге спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что "Единая Россия" и её депутаты в парламенте не имеют отношения к давлению на бюджетников. "Нам идти на выборы. Если люди регистрируются, то регистрируются абсолютно добровольно", - сказал он.

26 мая пресс-служба петербургского отделения "Единой России" сообщила, что на праймериз зарегистрировались более 220 000 горожан. По итогам второго дня в голосовании приняли участие 60 426 избирателей из Петербурга. Среди самых активно проявивших себя районов в "Единой России" отметили и Выборгский. Праймериз проходят с 24 по 30 мая. Его итоги подведут 1 июня, затем списки кандидатов утвердит съезд партии.

Анастасия Штейнерт

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