Вишневский просит прокурора проверить сведения о принуждении к участию в праймериз ЕР

Появившаяся в социальных сетях информация о принуждении петербургских сотрудников бюджетной сферы к участию в праймериз единороссов заинтересовала депутата Бориса Вишневского, который попросил прокурора города Сергея Литвиненко проверить ее и принять меры. "Яблочник" ссылается как минимум на три организации, откуда поступают жалобы на подобное давление. Это Детская школа искусств им. С.М. Слонимского, Городская поликлиника №49 и Жилищное агентство Колпинского района.

"Мне неизвестны законодательные и нормативные акты, обязывающие работников бюджетных организаций и учреждений участвовать в мероприятиях партии "Единая Россия", предоставляя в ее распоряжение персональные данные, в том числе скан-копию паспорта. Это не входит и не может входить в их служебные (должностные) обязанности. Однако, "бюджетники" справедливо полагают, что отказ от выполнения подобных указаний может повлечь для них проблемы на работе", - пишет Вишневский.

Отметим, что в некоторых оппозиционных Telegram-каналах в последние дни выложили скриншоты переписок, в которых некое начальство добивается от сотрудников бюджетных организаций обязательного участия в праймериз. Кроме того, в ряде случаев от бюджетников требуется, чтобы они "отзвонились" после регистрации и выполнения неких инструкций. Повсеместно на таких скриншотах говорится об обязательном 100-процентном участии рабочего коллектива.

Праймериз единороссов пройдут с 24 по 30 мая.

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