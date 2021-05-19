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12:38

Макаров: "Единая Россия" не причастна к принуждению бюджетников участвовать в её праймериз

фото ЗакС политика Макаров: "Единая Россия" не причастна к принуждению бюджетников участвовать в её праймериз

"Единая Россия" и её депутаты в Законодательном собрании Петербурга не имеют никакого отношения к давлению на учителей, врачей и других бюджетных работников с требованием участвовать в предварительном голосовании партии, заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на брифинге 19 мая. 

- Нам идти на выборы. Если люди регистрируются, то регистрируются абсолютно добровольно, - заверил председатель городского парламента. 

Он подчеркнул, что единороссы имеют свой актив в районах и сетку своих сторонников и в первую очередь их силами призывают участвовать в праймериз.

Добавим, некоторое время назад в ряде оппозиционных Telegram-каналах были выложены скриншоты переписок, в которых некое начальство добивается от сотрудников бюджетных организаций обязательного участия в праймериз. Кроме того, в ряде случаев от бюджетников требуется, чтобы они "отзвонились" после регистрации и выполнения неких инструкций. Повсеместно на таких скриншотах говорится об обязательном 100-процентном участии рабочего коллектива.

Вопросом заинтересовался депутат Борис Вишневский.

Праймериз единороссов пройдут с 24 по 30 мая.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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