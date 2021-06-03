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11:15

Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

фото ЗакС политика Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

Смольный освободил от занимаемой должности руководителя комитета государственного финансового контроля Петербурга Александра Жукова, информирует пресс-служба городского правительства.

Врио главы ведомства назначен заместитель Жукова Сергей Макеев. Причина увольнения чиновника, равно как и его будущая занятость, не указываются.

Напомним, что главой комитета Жуков стал в ноябре 2013 года. 


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