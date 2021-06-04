Сторонники Прилепина и Старикова пойдут на выборы в ЗакС от Колпинского района

"Справедливая Россия - За правду" (СЗРП) намерена выставить по 25-му одномандатному округу (Колпинский район Петербурга) в Законодательное собрание члена центрального совета партии и координатора движения "Патриоты Великого Отечества" (ПВО) Анатолия Петрунина, сообщил ЗАКС.Ру 4 июня сам потенциальный кандидат.

Информацию о вероятном выдвижении представителя ПВО ЗАКС.Ру подтвердили в аппарате СЗРП в Петербурге.

- Предварительно рекомендована его кандидатура, но партийная конференция у нас будет в июле, выдвижение будет в июле, - отметила руководительница аппарата Кристина Черемных.

Накануне вечером в Telegram-канале петербургских справедливороссов опубликовали фотографии встречи Петрунина с колпинскими избирателями. Он рассказал, что уже получает отклики от местных жителей.

В территориальной группе 25-го округа будут представлены Дмитрий Будаков ("За правду") и Ольга Боловинцева (ПВО), рассказал Петрунин.

Кроме того, участница ПВО Вера Шугаева со своей командой намерена баллотироваться от справедливороссов в Заксобрание Ленобласти. Она будет выдвигаться одномандатником в Гатчинском районе.

Движение ПВО было основано публицистом-консерватором Николаем Стариковым после раскола в "Партии Великое Отечество", который случился в конце 2017 года. В ноябре 2020 года Стариков и Петрунин объявили о сотрудничестве с партией "За правду" на ближайших парламентских выборах. В феврале "За правду" объединилась со "Справедливой Россией".

Сергей Еремеев