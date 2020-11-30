""Единая Россия", Дуди, выходите все": Прилепин призывает сразиться с ним на выборах

Писатель Захар Прилепин 30 ноября презентовал в Петербурге свою партию "За правду" и рассказал о ее электоральных планах. Задача максимум - "лево-патриотическое" большинство в Госдуме. В парламент города трех революций "заправденцы" пройти тоже намерены. Они уверяют, что дадут Петербургу больше, чем сидящие в нынешнем созыве ЗакСа либералы. До выборов партийцы просят допустить Алексея Навального, Ксению Собчак и Юрия Дудя, чтобы одержать над ними победу.

Координатор из ПВО

Партия "За правду" писателя Захара Прилепина провела пресс-конференцию в Петербурге. Главной темой стала подготовка к выборам в Госдуму и Законодательное собрание города. Помимо лидера в ней участвовали секретарь центрального комитета партии Николай Новичков и ближайшие союзники из антиоранжистского движения "Патриоты великого Отечества": Николай Стариков и Анатолий Петрунин. Электоральные планы "За правду" их касаются напрямую. Старикова вместе с Прилепиным и телеведущим "России-1" Сергеем Михеевым партия планирует поставить в первую тройку своего федерального списка на выборах в Госдуму. Петрунин, очевидно, будет выдвигаться как минимум в ЗакС. На пресс-конференции было объявлено, что на него возложена обязанность координатора петербургского отделения "За правду".

Ранее в информационное поле сведения о петербургских кадрах партии не попадали. Утверждалось только, что свою отделение у "За правды" в городе появится и будет готовиться к выборам в ЗакС. Как оказалось, учредительное собрание петербургской ячейки состоялось еще 30 октября. На сайте Горизбиркома информация об отделении пока не появилась.

Занявший должность координатора Петрунин в выборах уже участвовал. В 2014 году, будучи членом "Партии Великое Отечество" Старикова, он шел в депутаты местного совета МО "Балканский" и занял девятое место из 11. Через два года выдвигался одновременно в депутаты Госдумы и Заксобраний Петербурга и Ленобласти, но нигде зарегистрирован не был. Через год партия перестала существовать в прежнем виде. Это произошло после конфликта, последовавшего за обвинением группы партийцев в адрес Николая Старикова. Они заявили, что тот якобы использовал часть средств, собранных для вдов ополченцев Донбасса, по собственному усмотрению. Произошел раскол. Оставшиеся со Стариковым сторонники вскоре отказались от партийной организации в пользу общественно движения под той же аббревиатурой ПВО: "Патриоты Великого Отечества". На муниципальных выборах 2019 года они без особого успеха выступили от лица собственной платформы "Государство, общество, личность".

Участники ПВО летом 2019 года приходили на протестные митинги либеральной оппозиции за честные выборы, заявляя, что их кандидатов тоже не допускают или снимают с электоральной гонки. Как правило, их присутствие заканчивалось конфликтами с другими митингующими. Так, на акции 24 июля Петрунина силой прогнали со сцены после того, как он забрался туда, попытавшись взять слово. 3 августа началу очередного митинга мешали сразу несколько групп граждан, а Петрунина за пределы гайд-парка вывели полицейские. Поводом для внимания силовиков стало скандирование лозунга "Либералы - позор России".

Судя по базе данных "Спарк", Петрунин является учредителем и генеральным директором фирмы "Мегапласт инвест", занимающейся неспециализированной оптовой торговлей, кроме того он единственный учредитель компании "Нева Инвест" и генеральный директор фирмы "Мп-Ф".

В ходе пресс-конференции бизнесмен заявил, что и он сам, и другие члены петербургского отделения "За правду" способны вкладывать деньги в партию и ее региональная ячейка живет исключительно за счет этих пожертвований. Новичков рассказал, что казна федеральной организации пополняется за счет фандрайзинговых проектов, а Прилепин добавил, что никаких "кремлевских" денег ни он, ни его коллеги не видели:

- Имеется в виду, получаем ли мы вагоны денег из Кремля или других организаций? Ничего не получаем, не получали и, думаю, получать никогда не будем.

"Самая донбасская партия"

Партия "За правду" родилась из одноименного движения. Свой учредительный съезд "заправденцы" провели в феврале 2020 года, среди его гостей были актер Стивен Сигал и режиссер и актер Иван Охлобыстин. В апреле партия появилась на сайте Минюста как официально зарегистрированная, а в сентябре приняла участие в нескольких региональных выборах. Ее ряды к тому времени пополнили медийные лица, в том числе политолог Семен Багдасаров, певица Юлия Чичерина, актер и режиссер Владимир Меньшов. По словам Прилепина, Меньшов не просто состоит, но и активно участвуют в жизни партии. По итогу сентябрьских выборов, "За правду" получила мандат депутата Рязанской областной думы. Это даст ей право идти в 2021 году в Госдуму без сбора подписей.

"За правду" подчеркнуто антилиберальны. Заявляя, что их не все устраивает в современном устройстве российского государства, они особенно яростно критикуют тех, кто борется за власть с другого фланга. Прилепин, рассуждая о возможных союзниках партии в Петербурге, назвал сложности в отношениях с либеральными организациями "непреодолимыми". Он также заявил, что не понимает, как демократам удается получать те проценты на выборах в ЗакС, которые они получают:

- У меня вызывает даже некоторую иронию сильные позиции либерального политического истеблишмента в Санкт-Петербурге. Исторически, до революции, Санкт-Петербург - это оплот традиционализма, консервативных ценностей. Революции здесь произошли тоже другого толка, точно не либерального. Для либералов ничего нет более раздражающего, чем красный флаг и фигура товарища Сталина. В этом смысле 15-20%, которые здесь забирают либералы, все эти Вишневские и прочая компания… Я за этим в новостях наблюдаю и просто пожимаю плечами. Братья дорогие, ленинградцы, жители Санкт-Петербурга, что же такое у вас тут происходит? Зачем?.. С ними вряд ли сойдемся, а с другими, хорошими ребятами чего же не поработать.

Хорошие ребята, по мнению Прилепина, есть в Партии пенсионеров, в "Родине", в КПРФ, среди участников "Другой России" и прочих патриотических организаций. Ожидает он и поддержку от ветеранов Донбасса, которых в рядах "За правду" уже достаточно.

- Мы совершенно спокойно себя считаем самой донбасской партией России. Просто по факту это так, и никакого вызова другим партиям тут нет. У нас и в структуре управления и в партийных структурах я не берусь даже сосчитать, сколько людей прошло через Донбасс или вышло с Донбасса… Мы с огромным уважением относимся к парламентским партиям, и к КПРФ и, так или иначе, к ЛДПР, но, конечно же, никто из них не имеет этой хватки бойцовской, которая у нас тоже есть, наряду с интеллектуальными силами, которые у нас представлены.

"Нормальный русский мракобес"

Прилепин опроверг информацию о переговорах его партии со "Справедливой Россией" по теме возможного слияния. Накануне об этом писали "Ведомости".

- Мы видим себя - совершенно спокойно это констатирую - в центре российской политической системы, - заявил Прилепин. - В силу той программы, которую мы предлагаем, и в силу той команды, которую мы собрали, в силу тех возможностей, которыми мы располагаем как политическая организация. Поэтому мы безусловно открыты для контактов со всеми людьми, которые так или иначе, в той или иной степени разделяют наши убеждения. Это касается всего лево-патриотического спектра. Лично я с Сергеем Мироновым не встречался и никаких переговоров не вел. Но это не означает, что мы не можем встретиться. Можем встретиться, можем что-то обсуждать. Можем к каким-то результатам прийти, а можем не прийти.

Цель думской кампании партии - "лево-патриотическое" большинство в нижней палате парламента. "За правду" намерена выставить своих представителей по всем одномандатным округам. Правда, участники пресс-конференции задумались, когда их спросили, пойдут ли они по округу петербургского единоросса Виталия Милонова.

- Может быть это тот случай, когда имеет смысл не выставлять никого, а поддержать коллегу Милонова, - предположил Новичков. - Потому что он нормальный русский мракобес. Такие люди нам в Думе нужны. Но это моя версия, я ее с коллегами не обсуждал.

Прилепин же заметил, что здоровая политическая борьба пойдет стране только на пользу. Писатель надеется, что на парламентских выборах будет возможность лицом к лицу сразиться с лидерами мнений либеральной молодежи:

- Мы за конкуренцию. В том числе за конкуренцию не только с действующей политической системой. Я отдельно проговариваю всегда, что я за прямую конкуренцию... Собчак, там, Дудь - кто угодно - Навальный. Пусть эти люди выдвигаются, пусть эти люди перестанут себя тешить убежденностью в том, что их не пускают, а иначе бы они собрали 3 миллиарда голосов. Я за прямое столкновение с ними со всеми. "Единая Россия", Дуди все на свете, давайте, выходите все, комон. Давайте будем соревноваться. Россия в состоянии себе позволить реальное политическое противостояние внутри страны. У нас вменяемые граждане, большая часть страны глубоко вменяемые люди.

Партийный лидер объяснил, почему люди должны проголосовать за его совсем молодую организацию. Он убежден, что завоевывать симпатии населения не придется - оно уже мыслит пунктами программы "За правду". Главное - рассказать, что партия существует, считает Прилепин.

- Те убеждения, которые мы исповедуем и проповедуем, я думаю, разделяет две трети России, - заявил Прилепин. - Вопрос в том, что по несчастью - ковид и все остальное - возможности донесения наших взглядов были минимизированы. Мы не можем приехать во все регионы, в которые мы хотим приехать. Я уверен, что если бы нам выделили время в прайм-тайм с восьми до девяти наряду со всеми остальными партиями и дали бы нам возможность разговаривать с народом, то народ бы ахнул и сказал: "Господи, мы этих ребят так давно ждали, наконец-то они пришли и явились".

Под конец пресс-конференции настало время для заявления от Старикова. Он сообщил, что к выборам партия готовит новую экономическую программу. Раскрывать ее подробности политик не стал, но сказал, что документ будет уникальным и всех удивит.

Сергей Еремеев

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