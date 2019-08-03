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14:22

Митинг на площади Ленина начался с задержания провокатора

фото ЗакС политика Митинг на площади Ленина начался с задержания провокатора

Митинг солидарности с протестующими против действий Мосгоризбиркома, проходящий на площади Ленина, начался с того, что полицейские задержали активиста из патриотической организации Анатолия Петрунина, который кричал "Либералы - позор России!", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Громко себя ведут также активисты из провластной молодежной организации "Поколение Z", среди которых замечен бывший "навальнист" Дмитрий Мякшин.

На акции пока присуствует около 800 человек. На площадь пришел депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов.

Акция, не требующая согласования, поскольку проходит на территории гайд-парка, призвана выразить солидарность с москвичами, недовольными выборами в Мосгордуму, с которых по сомнительным основаниям сняли 57 независимых кандидатов. Накануне петербургская прокуратура опубликовала заявление о незаконности мероприятия, которое один из его организаторов, Красимир Врански, назвал "фейк-ньюз".

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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