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Новости

20:07

Прокуратура Петербурга заявила о незаконности проведения митинга 3 августа в гайд-парке

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга заявила о незаконности проведения митинга 3 августа в гайд-парке

Прокуратура Петербурга опубликовала предупреждение об ответственности за участие в «несогласованном массовом публичном мероприятии» в связи с митингом 3 августа, заявив, что любые попытки провести его – это «прямое нарушение закона».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», - заявили в прокуратуре, добавив, что организаторам мероприятия «вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона».

Один из организаторов митинга, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, сообщение прокуратуры назвал «фейк-ньюс». Он подчеркнул, что никто из организаторов не подписывал предостережения прокуратуры, с которыми правоохранители приходили к ним домой, и что митинг «полностью согласован и соответствует закону».

В Петербурге 3 августа пройдет акция солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму и задержанными в столице людьми. На митинге привлекут внимание и к петербургским проблемам избирательного процесса. Акция пройдет в гайд-парке у Финляндского вокзала, районная администрация сообщила организаторам, что приняла к сведению информацию о планируемом мероприятии. 

 


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22:35    
Хинт: Если заранее сжечь десяток автозаков то задержанных будет меньше.

21:49    
Незаконные действия прокуратуры только ещё больше подрывают доверие общества к прогнившей системе.

20:32    
ОМОН Питера готов завтра показать свою силу и выучку! Надо приучать к порядку американских подстилок!

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