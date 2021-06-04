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13:22

Большинство опрошенных россиян считают госорганы не открытыми

фото ЗакС политика Большинство опрошенных россиян считают госорганы не открытыми

На сессии "Концепция открытости 2.0. Как должна строиться политика открытости государства в России" в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня озвучили результаты нескольких исследований о том, как россияне оценивают уровень открытости органов государственной власти. Генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук сообщила, что на сайте РБК проводился опрос, как органы власти отвечают на запросы граждан. Согласно озвученным ею результатам, 11% читателей издания заявили, что вообще не обращаются в госорганы, 15% - мало сталкиваются с такой необходимостью. 47% опрошенных сообщили, что органы госвласти отвечают формально или не отвечают, 24% - "раз на раз не приходится", 3% - "отвечают быстро и по делу", зачитала Шклуряк. 

В рамках самой сессии также провели опрос среди присутствующих. Результаты озвучила Шклуряк:

- 2% оценивают уровень открытости России как государства как высокий, 20% - "скорее как высокий". Я надеюсь, что это сотрудники федеральных ведомств, которые здесь находятся в зале. 59% - "скорее низкий", и 18% - "низкий". 

Политолог Екатерина Шульман заявила, что большинство граждан воспринимают открытость как публичность власти. По ее словам, россяинам важно иметь возможность влиять на решения властей

София Саттарова

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