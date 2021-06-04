"Это чушь, это миф" - Путин о претензиях к России в неучастии в решении эко-проблем

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме 4 июня, коснулся проблемы глобальных экологических вызовов, в том числе вопроса парниковых газов.

"Приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание", - заявил глава государства.

Путин отметил, что нет отдельного российского, европейского или азиатского климата. Все страны, по его словам, несут общую ответственность.

Он выразил озабоченность проблемами опустынивания, эрозии почв и таяния вечной мерзлоты. Также Путин напомнил, что к 2050 году уровень выброса парниковых газов в атмосферу в России должен быть ниже, чем в Евросоюзе. Ранее президент поставил такую задачу перед правительством во время своего апрельского послания Федеральному собранию.

Путин открыл пленарное заседание ПМЭФ-2021. Также на мероприятии выступили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.