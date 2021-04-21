Вакцинация, выплаты на школьников и Россия против Шерхана: главное из послания Путина

Состоявшееся 21 апреля послание Владимира Путина к Федеральному собранию было посвящено в основном внутренним вопросам. Президент высказался о борьбе с коронавирусом, пообещал новые социальные льготы и велел бороться с парниковыми газами. Рассуждая о проблемах внешней политики, глава государства заявил о планах недоброжелателей убить Александра Лукашенко и сравнил неприятелей России с персонажами "Книги Джунглей".

Коронавирус и вакцинация

Президент заявил, что возможность делать прививки от COVID-19 должна быть повсеместной и призвал россиян вакцинироваться:

"Сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже - переболеть с трудно предсказуемыми последствиями".

Представители отличившихся в первые коронавирусные волны профессий получили слова благодарности главы государства. Это не только врачи, медицинский персонал и социальные работники, но также производственники, бизнесмены, работники сельского хозяйства, полицейские и священнослужители. Последние, по словам Путина, заслужили низкий поклон.

Президент поручил правительству расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, а также реализовать дополнительные меры по противодействию сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Медикам он пообещал 5 тысяч новых машин скорой помощи в течение ближайших трех лет.

Выплаты на детей

Объявлено о новых единовременных выплатах семьям, в которых есть школьники до 16 лет. В первый раз подобное анонсировалось год назад как одна из мер поддержки в пандемию. Теперь по 10 тысяч рублей обещано не только на каждого из уже учащихся детей, но и на тех, кому в сентябре только предстоит пойти в 1 класс.

Путин поручил правительству подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. В частности, он предложил поддержать семьи, где ребенка воспитывает только один из родителей. Это должно быть указано в свидетельстве о рождении, либо подтверждаться правом одного из родителей на алименты.

"С 1 июля текущего года детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей", - пообещал президент.

Еще одна мера поддержки будет направлена на беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации. Им предложено выплачивать в среднем по 6350 рублей в месяц.

Кроме того, Путин заявил, что родителям необходимо возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря.

Наука и образование

На гражданские, в том числе фундаментальные, научные исследования президент пообещал выделить 1,63 трлн рублей до 2024 года. 116,2 млрд рублей планируется направить региональным вузам, "где готовят в том числе педагогов, врачей, работников транспорта и культуры".

По словам Путина, в результате развития науки страна должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы при появлении новых вирусов, а затем выпустить отечественную вакцину. Также России нужны новые решения в сфере водородной и накопительной энергетики, должны появиться ответы на вызовы изменения климата, отметил президент.

"За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что "такого широкого доступа к бесплатному образованию, как в России, нет фактически ни в одной стране мира", и пообещал, что количество бюджетных мест в вузах будет увеличено.

Долги регионов

Путин заявил, что нужно реструктурировать часть долгов субъектов федерации перед коммерческими организациями. Объем задолженности региона, превышающие 25% его собственных доходов, предложено замещать займами из государственной казны. Их можно будет вернуть до 2029 года.

"Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии… Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года", - продолжил глава государства.

Также Путин предложил выдавать регионам инфраструктурные кредиты из бюджета по ставке не более 3% на 15 лет. Эти деньги должны быть направлены на реализацию мегапроектов.

Дома без газа

Газ необходимо подвести в домохозяйства без оплаты со стороны граждан, заявил Путин. Он попросил правительство совместно с регионами разработать соответствующий план газификации субъектов. Озвученную проблему президент назвал "насущной".

"Сейчас немало семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет", - сказал гарант Конституции.

Он также поручил регионам при координации правительства подготовить детальные планы действий по доступу граждан "к надежным и чистым источникам энергии", в том числе из возобновляемых источников.

Дорога в Екатеринбург и туристы в Старой Руссе

Строящуюся скоростную автомагистраль Москва - Казань Путин предложил продлить до Екатеринбурга. В рамках инфраструктурного кредитования будут запущены и другие масштабные проекты, пообещал президент.

Подобные кредиты, по мнению главы государства, помогут создать новые туристические кластеры, в том числе в центральной части страны. В качестве примера малых городов, в которых может быть раскрыт туристический потенциал, он назвал, в частности, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Боровск и Палех.

"Россия - радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех сторон света", - заверил президент.

Он пообещал, что электронную визу в будущем можно будет оформить без лишних формальностей и всего за 4 дня.

Шерхан, Лукашенко и недружественные акции

Рассуждения о внешней политике Путин начал с примеров. Он заявил, что не так давно в Беларуси предпринималась попытка "организации государственного переворота и убийства президента этой страны" Александра Лукашенко.

Недружественные акции в отношении России тоже не прекращаются, заметил глава государства. Они происходят "по любому поводу, а чаще всего без повода", заявил Путин. Недоброжелателей он сравнил с персонажами "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

"Цепляют Россию то тут, то там, безо всяких причин. Конечно же вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся мелкие Табаки. Всё как у Киплинга… Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - заявил президент.

Ответить на подобные "цепляния" и провокации глава государства "ассимитричным, быстрым и жестким" ответом.

Отметим, что восхищается Киплингом Путин не в первый раз. При этом самого себя он ранее сравнивал с мудрым змеем Каа, когда 10 лет назад говорил, что людям, имеющим российский паспорт, но действующим в интересах других государств можно сказать "Идите ко мне, бандерлоги". Фраза стал интернет-мемом.

Сергей Еремеев