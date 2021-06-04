Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обозначил свое отношение к проходящему в эти дни Петербургскому международному экономическому форуму и объяснил, почему не собирается присутствовать на нем. В его понимании, от Госдумы в мероприятии как максимум следовало бы участвовать главам нескольких комитетов, но никак не рядовому составу. Кроме того, по словам Милонова, участие того или иного народного избранника в ПМЭФ со стороны смотрится очень "подозрительно": "откуда деньги на билет?".

"Нечего мордой торговать, если тебя там, по большому счету, никто не ждет. Понимаете, это подвид эскортниц, которые там шляются, торгуя своими телесами, а вот сидеть и великоповажно, с поволокой корчить морду знающего эксперта и тусоваться там - а зачем?", - задался он риторическим вопросом в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

Милонов связывает себя с ПМЭФ только одним обстоятельством: мероприятие проходит на его избирательной территории.

"Меня в ПМЭФе интересуют строящиеся школы рядом", - резюмировал единоросс.

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