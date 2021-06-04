18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:49

Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

фото ЗакС политика Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обозначил свое отношение к проходящему в эти дни Петербургскому международному экономическому форуму и объяснил, почему не собирается присутствовать на нем. В его понимании, от Госдумы в мероприятии как максимум следовало бы участвовать главам нескольких комитетов, но никак не рядовому составу. Кроме того, по словам Милонова, участие того или иного народного избранника в ПМЭФ со стороны смотрится очень "подозрительно": "откуда деньги на билет?".

"Нечего мордой торговать, если тебя там, по большому счету, никто не ждет. Понимаете, это подвид эскортниц, которые там шляются, торгуя своими телесами, а вот сидеть и великоповажно, с поволокой корчить морду знающего эксперта и тусоваться там - а зачем?", - задался он риторическим вопросом в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

Милонов связывает себя с ПМЭФ только одним обстоятельством: мероприятие проходит на его избирательной территории.

"Меня в ПМЭФе интересуют строящиеся школы рядом", - резюмировал единоросс.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:49 Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

18:25 Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

17:58 Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

17:43 Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

17:26 Глава британского МИД требует наказания для организаторов "неправдоподобного" интервью Протасевича

16:46 Путину не кажется, что "жесткая рука" государства душит россиян

16:40 Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

16:14 Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

15:54 Путин о ПМЭФ во время пандемии: Обстановка в Петербурге позволяет проводить мероприятие

15:47 Смольный одобрил реализацию крупного строительного проекта возле станции Горская

15:36 Календари, флажки и спартакиада: что закупала администрация губернатора Петербурга в мае

15:26 "Это чушь, это миф" - Путин о претензиях к России в неучастии в решении эко-проблем

15:21 Матвиенко считает, что Евро-2020 подорвет доверие к фейкам о России

14:57 Президент России распорядился продлить на год льготную ипотеку

14:47 Путин заявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока – 2"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru