К 45-летию Навального Яшин выпустил про него фильм

Глава столичного муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин выложил на своем YouTube-канале биографический фильм о находящемся в заключении оппозиционере Алексее Навальном, с которым его связывают более двадцати лет дружбы и совместной работы и который отмечает сегодня 45-летие.

В 38-минутной работе последовательно рассказывается об основных вехах политической карьеры Навального: молодость, проведенная в столичном отделении "Яблока", конфликт с Григорием Явлинским, превращение в лидера оппозиции на рубеже 2011-2012 годов и на фоне "болотных" митингов, второе место на выборах мэра Москвы, политический союз с Борисом Немцовым, президентская кампания 2017-2018 годов, беспрецедентные по численности несогласованные акции протеста тех лет, и, наконец, тяжелейшее отравление боевым ядом, едва не унесшее жизнь самого известного российского оппозиционера.

Фильм заканчивается неформальным обращением со словами "с днем рожденья, чувак, береги себя", при этом Яшин даже не берется предполагать, когда его политический союзник и друг сможет посмотреть эту документальную работу. Главный вывод, который делает столичный муниципал, состоит в том, что даже находясь в колонии, Навальный умудряется продолжать бороться за права тех, кто на свободе, и при этом "не терять самообладания и своего фирменного чувства юмора".

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