Глава Минздрава предупредил, что лёгкая форма COVID-19 может "молниеносно" стать тяжёлой

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, известил, что у некоторых пациентов коронавирусная инфекция часто развивается непредсказуемо быстро: если сначала она проходит в лёгкой форме, то на другой день всё может обернуться реанимацией, делится ТАСС.

"У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток", - поделился наблюдениями Мурашко.

Он добавил также, что всем, кто пренебрегает вакцинацией от COVID-19, не следует забыть о риске стремительного ухудшения состояния здоровья на фоне полученной инфекции.

Добавим, что в ходе ПМЭФ о важности вакцинации говорил также Владимир Путин.