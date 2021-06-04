Президент на ПМЭФ: о Протасевиче, льготах и вакцинировании иностранцев

Владимир Путин выступил на ПМЭФ во второй день деловой программы, 4 июня. Он пообещал продлить льготную ипотеку, высказался о международной обстановке и призвал всех вакцинироваться. Проведение форума в очном режиме глава государства счел обоснованным. По его словам, ситуация в Петербурге это позволяет.

Путин поручает

Президент участвовал в пленарном заседание Петербургского международного экономического форума вместе с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и эмиром Катара, самым молодым монархом мира Тамимом бен Хамад бин Халифом Аль Тани. Диалоги с первым касались в основном взаимоотношения России и европейского сообщества. Со вторым много говорили о футболе - Катар принимает чемпионат мира после России, в 2022 году.

В своем вступительном слове Путин назвал ПМЭФ первым крупным международным деловым мероприятием после вынужденного перерыва. Он в очередной раз призвал сограждан вакцинироваться. Сказал, что сам уже сделал прививку и это не опасно.

"Может быть небольшой подъем температуры - всё, это все побочные эффекты", - пообещал он.

Президент поручил правительству, региональным властям и бизнесу проработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов. Кроме того, до начала июля кабмин должен проанализировать вопрос платной вакцинации для иностранцев. По словам главы государства, спрос на российские вакцины от COVID-19 "достаточно высок". В настоящее время привиться граждане других государств могут только в коммерческих клиниках.

Затем Путин поручил продлить на год программу льготной ипотеки, и его выступление совсем стало похоже на очередное послание Федеральному собранию, а не на доклад на международном форуме. Действие программы должно было закончиться 1 июля текущего года, но президент сказал, что так резко прерывать ее не стоит. Льготный процент останется, хотя будет чуть выше - 7% вместо 6,5%. Максимальная сумма кредита снизится до 3 млн рублей. Сейчас кредитный лимит составляет 12 млн для Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей и 6 млн для всех остальных регионов.

Условия по семейной ипотеке предложено смягчить. Получить ее теперь смогут любые семьи, родившие ребенка после 1 января 2018 года. Ставка по ней останется прежней - 6%.

Отдельные меры предложены и для бизнеса. Например, освободить заведения общественного питания с выручкой менее 2 млн рублей от уплаты налога на добавленную стоимость. Кроме того, Путин предложил запустить в текущем году механизм зонтичного поручительства для малых и средних предприятий.

"Наш институт развития - "Корпорация МСП" - будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути - возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным", - объяснил Путин.

Помимо распоряжений, просьб и поручений Путин в своем выступлении объявил радостную новость:

"2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается".

Когда настал черед вопросов модератор Станислав Натанзон несколько раз подчеркивал значимость этого известия.

Путин отвечает

В общении с модератором президент выглядел более неформально. Национальный лидер, который только что раздавал народу льготу, а чиновникам - пожелания, теперь шутил и в целом выглядел расслабленно.

"У нас в этом году будет профицитный бюджет. У нас торговый баланс с профицитом приличным. Не помню - Антон, может, меня поправит - где-то, по-моему, 146 миллиардов долларов", - камера на этих словах президента поймала в зале министра финансов Антона Силуанова, тот кивнул.

Когда модератор, имея в виду продолжающуюся пандемию, спросил "Что мы так смело собрались?", Путин ответил, что форум проходит с соблюдением рекомендаций специалистов.

"Сегодня обстановка в России и Петербурге позволяет проводить такие мероприятия без особого риска", - ответил президент.

Вопрос о рекордном по меркам Москвы количестве предпринимателей, которые сейчас находятся в СИЗО, Натанзон сопроводил цитатой самого Путина от 1996 года. Ее любят вспоминать оппозиционеры, а рэппер Noize MC использовал в одном из своих треков:

"Мне иногда кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше и безопаснее, на самом деле эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить".

Натанзон поинтересовался, начала уже рука душить.

"Это я сказал?" - переспросил Путин.

"Да, вы в 1996 году", - ответил ведущий.

"Я этого не чувствую", - признался президент.

"Не душит?"

"Нет".

После этого он заверил, что заключенных в СИЗО - Путин назвал их "тюремным населением" - "за последние годы" стало вдвое меньше, правоохранительные органы защищают интересы граждан, а для соблюдения прав предпринимателей создан институт бизнес-омбудсмена.

Когда в самом финале дискуссии речь зашла о протестах в Беларуси, Путин несколько раз повторил, что не хочет вникать в эти вопросы и что Россия нейтральна. После очередного вопроса модератора о скандале с самолетом Ryanair и арестом в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича Путин, улыбаясь ответил:

"Наш Санкт-Петербургский форум международный и экономический. Вы нас затюкали этими вопросами: и меня, и канцлера".

Зал, заполненный представителями экономической и политической элиты страны, начал аплодировать, а президент продолжил:

"Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко…"

За несколько минут до этого президент все-таки сказал несколько слов о белорусских событиях. В основном, сравнивал новости из соседней республики с событиями в США и других странах. Пресловутый борт Ryanair - с историей посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Минские протесты летом 2020 года - с "захватом" Капитолия в январе 2021 года. Причем Путин был на грани того, чтобы вступиться за арестованных сторонников Дональда Трампа. Сказал, что это "не просто грабители и погромщики", а люди, которые вышли с политическими требованиями.

"Задержано было 450 человек. Все они находятся под уголовным преследованием. 70 были задержаны сразу же. 31 до сих пор находятся под арестом. На основании чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет", - заявил Путин.

Натанзон спросил, не опасается ли российский президент, что его слова воспримут как поддержку протестующих и за этим последует блокировка в соцсетях.

"Ну, наверное, не вас. Сайт kremlin.ru", - уточнил модератор.

Путин разъяснил, что не считает "захват" Капитолия правильным и не дает оценок этому событию, а затем выдал фразу, которой вновь сорвал аплодисменты:

"Плевать я хотел, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важнее другое - доверие российского народа".

Путиным восхищаются

Как и после любого крупного выступления президента, после его участия на ПМЭФ последовали одобрительные комментарии единомышленников. Отрывок со словами о блокировках и доверии российского народа вырезал и опубликовал в своем Telgram-канале Рамзан Кадыров, которому ранее блокировали аккаунт Instagram.

"С ТАКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ НАМ ВСЕ…" - написал капслоком Кадыров, сопроводив пост смайликами с поднятым вверх большим пальцем.

Депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что Путин подал другим государствам пример антикризисных управленческих технологий.

"Наша страна становится флагманом нового всемирного экономического ренессанса, создавая, испытывая и предлагая всему миру не только вакцину от коронавируса, но и вакцину от экономических последствий пандемии", - добавил парламентарий.

Одним из первых о выступлении главы государства высказался председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Пресс-служба ЗакСа разослала комментарий спикера еще до того, как заседание с участием Путина завершилось.

"Будет не возвращение к прежним правилам, а рывок к новым горизонтам. Благодаря такой политике Россия в ближайшее время сможет занять в новом мире лидирующие позиции как в политике, так и в экономике", - заявил Макаров.

Он пообещал, что безотлагательно займется вопросом стратегии развития страны.

Сергей Еремеев

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