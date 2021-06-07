Рогозин опасается потери нового контракта с OneWeb из-за санкций

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация ожидает санкционного давления, направленного на срыв нового контракта с OneWeb, передает "Интерфакс".

"После вывода первого поколения данной системы, нам, видимо, директивно запретят это делать, и контракт уедет к товарищу Маску", - сказал Рогозин на слушаниях в Госдуме.

По его словам, введенные против России со стороны Запада санкции не могут помочь в развитии экономики страны и мешают лично ему. Он назвал "глупыми" заявления о том, что санкции помогают развивать экономику.

"Я с ними никогда не соглашусь и не буду делать лицемерных заявлений по поводу того, как это хорошо", - подчеркнул Рогозин.

OneWeb – проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году "Роскосмос" заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителей.

В 2018 году ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России "в полную зависимость от данных иностранных систем связи". Из-за этого были опасения, что "Роскосмос" рискует потерять крупнейший заказ, но Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.