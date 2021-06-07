Смольный: Петербург готов к вакцинному туризму

Петербург уже готов к тому, чтобы привлекать зарубежных туристов для прививания Sputnik-V и другими вакцинами от коронавируса, заявил 7 июня председатель комитета по развитию туризма Сергея Корнеев.

- Мы единственный субъект Российской Федерации, где создано городское агентство медицинского туризма, - заметил Корнеев, отвечая на вопросы депутатов ЗакСа в Мариинском дворце. - Мы с предложением о вакцинном туризме выходили. Предлагали наше агентство медицинского туризма как одного из операторов.

По словам чиновника, организация уже активна. В частности, принимает российских граждан, постоянно проживающих за рубежом.

Корнеев отметил, что в полную силу агентство сможет работать, когда на федеральном уровне будут созданы условия для вакцинации иностранцев в России. Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, призвал правительство страны проработать этот вопрос до конца июня.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова заявила, что в городе не заметен внутренний вакцинный туризм. Корнеев заверил её, что это не так.

- Эта информационная кампания туристская не видна в Петербурге, но это не значит, что её нет, - ответил чиновник.

По словам председателя комитета, Петербург представлен на всех профессиональных выставках, и о возможностях региона по вопросу вакцинации знают по всей стране.

Ранее Корнеев отчитался перед депутатами о состоянии туристского рынка по итогу 2020 года. В частности, он рассказал, что за указанный период регион посетили 2,9 млн человек, в том числе 500 тысяч иностранцев.

Сергей Еремеев

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