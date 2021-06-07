МО "Город Сестрорецк" арендует авто бизнес-класса с водителем за полмиллиона рублей

Муниципальный совет МО "Город Сестрорецк" 2 июня разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на предоставление услуг аренды легкового автомобиля с водителем на шесть месяцев. Максимальная цена закупки составляет 510 тысяч рублей.

Депутаты Сестрорецка рассчитывают на представительский Genesis G 80. У официального дилера цена на эту модель стартует от 3,8 млн рублей. Их также устроит другой аналогичный автомобиль: пятиместный седан черного цвета, выпущенный с конвейера не позднее 2017 года.

Исполнитель также должен предоставить водителя на полный рабочий день. Смена будет начинаться в девять утра возле здания местной администрации и заканчиваться в шесть вечера. Водитель должен быть опрятным, стиль одежды - деловой. В его обязанности также входит поддержание чистоты в салоне и хорошее знание города.

Из года в год исполнителем аналогичных контрактов на аренду автомобиля становится ООО "Балтийская региональная инвестиционная компания". Предыдущий тендер в декабре 2020 года обошелся совету в 442 тысячи рублей. В декабре 2019 года этот же поставщик выиграл аукцион по предоставлению автомобиля с водителем на год за 1 млн рублей.

Константин Леньков