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16:56

"Эхо" своих не сдает": Главред "Эха Москвы в Петербурге" поддержал журналиста Веснина

фото ЗакС политика "Эхо" своих не сдает": Главред "Эха Москвы в Петербурге" поддержал журналиста Веснина

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Валерий Нечай опубликовал заявление в поддержку своего заместителя Арсения Веснина.

Нечай заявил, что следователь, приславшая Веснину повестку, специализируется "на расследовании дел с учетом этнического аспекта", и ее профессиональные интересы не имеют к журналисту отношения. Он напомнил, что президент Владимир Путин поручал МВД "не накручивать статистику дел, у которых нет веских оснований".

"Попытку возбуждения уголовного дела о клевете я расценивают не как атаку на "просто Веснина А.С."; это атака на журналиста известной и уважаемой радиостанции, моего заместителя. А "Эхо" своих не сдает", - заявил Нечай.

Ранее Веснин рассказал, что получил от СК повестку, в которой идет речь о проверке "по факту распространения ложных сведений" в отношении полицейских. По его информации, как только он вернется из отпуска в Петербург, на него, скорее всего, заведут уголовное дело.

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки, и о том, что материалы по ней передали в СК.

 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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