Госдума седьмого созыва планирует завершить пленарную работу в середине июня

Госдума текущего, седьмого созыва планирует завершить пленарную работу 17 июня, заявил первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"По возможности мы завершим свою работу 17 числа. Эта дата как бы определена. Однако если потребуется продление заседаний, мы готовы на это пойти. Пока на сегодняшний день - в наших планах до 17 числа завершить работу Госдумы весенней сессии", - приводит слова Исаева "Интерфакс".

Нынешняя сессия - последняя для депутатов седьмого созыва. В сентябре 2021 года пройдут выборы в новый состав нижней палаты парламента.

В этот раз были приняты законы, которые осложнили участие в выборах для ряда кандидатов: например, закон, запрещающий некоторое время избираться лицам, связанным с экстремистской деятельностью. Отметим, прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организациями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов.

Из-за давления от участия в выборах уже отказался политик, депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Гудков. Он временно уехал из России из-за угрозы уголовного дела.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга