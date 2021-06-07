"Будет решать товарищ майор": Гудков отказался от участия в выборах в Госдуму

Политик Дмитрий Гудков в своем Telegram-канале заявил, что он решил отказаться от участия в выборах в Госдуму.

Гудков отметил, что "новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным".

"Меня откровенно предупредили, что, если я не откажусь от идеи стать депутатом Госдумы, мой вопрос "будет решать товарищ майор". Уголовное дело, 13 обысков с участием более 170 силовиков, два дня на Петровке и взятие в заложники родственников убедили меня, что это не блеф. После изолятора на Петровке (ГУВД Москвы) мне четко сказали: либо уезжай, либо вопрос о твоем неучастии в выборах будет решен "любым способом", - рассказал Гудков.

Тем временем уже после отъезда политика из России Савеловский суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января.

"Родина передает привет, просит не забывать", - прокомментировал Гудков.

На Гудкова был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия), сообщает "Апология протеста". Из протокола следует, что полицейские установили это, найдя в канале политика видеозапись с того дня. По версии полиции, Гудков "привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками".

Гудков в соцсетях 6 июня объявил об отъезде из России из-за угроз о продолжении уголовного дела о долгах фирмы его родственников по аренде.

Напомним, Гудкова и его тетю, Ирину Ермилову, задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. В итоге и Гудкова, и Ермилову отпустили без избрания мер пресечения.