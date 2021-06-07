Беглов: Мы готовы на платной основе прививать иностранцев от COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" заявил, что Смольный готов организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранных туристов.

"Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу", — сказал Беглов.

Он отметил, что по итогам минувшей недели в городе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом и связал это с "цикличностью вирусной активности". Беглов вновь призвал петербуржцев прививаться, напомнив о доступности трех вакцин: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

О платной вакцинации иностранцев в России говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021. Он поручил кабмину проанализировать этот вопрос до начала июля.

В последнее время в Петербурге ежедневно фиксируют более 800 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России каждый день выявляют около 9 тысяч случаев заболевания COVID-19.

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