18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:55

Беглов: Мы готовы на платной основе прививать иностранцев от COVID-19

фото ЗакС политика Беглов: Мы готовы на платной основе прививать иностранцев от COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" заявил, что Смольный готов организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранных туристов.

"Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу", — сказал Беглов.

Он отметил, что по итогам минувшей недели в городе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом и связал это с "цикличностью вирусной активности". Беглов вновь призвал петербуржцев прививаться, напомнив о доступности трех вакцин: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

О платной вакцинации иностранцев в России говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021. Он поручил кабмину проанализировать этот вопрос до начала июля.

В последнее время в Петербурге ежедневно фиксируют более 800 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России каждый день выявляют около 9 тысяч случаев заболевания COVID-19.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Беглов: Мы готовы на платной основе прививать иностранцев от COVID-19

20:26 Семья Ирины Славиной обжалует признание законным обыска накануне ее гибели

19:51 Суд продлил запрет действий Олегу Навальному по "санитарному делу" на полгода

19:22 МВД разрешило забирать граждан в вытрезвители из дома по заявлению сожителей

19:00 Муниципал: Горсуд оставил без движения иск МО "Владимирский округ" к ЗакСу

18:54 Зампред Госстройнадзора Ленобласти признался в получении взятки на полмиллиона рублей

18:52 В Красногвардейском районе откроют новый центр детского и юношеского творчества

18:25 В Петербурге СК вновь пришёл с обыском в офис компании-кикшеринга из-за дела "банды самокатчиков"

18:25 Беглов: Смольный на ПМЭФ-2021 подписал соглашений на сумму более 600 млрд рублей

17:50 Госдума седьмого созыва планирует завершить пленарную работу в середине июня

17:44 Соболь продлили на полгода запрет определённых действий в рамках "санитарного" дела

17:39 Муниципал: Ушла из жизни депутат МО № 72 Васильева

17:26 Глава юридической компании подала к Собчак иск на 50 млн рублей из-за вопроса о "панелях" на ПМЭФ

17:23 Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал крупный затор в Невском районе

16:56 "Эхо" своих не сдает": Главред "Эха Москвы в Петербурге" поддержал журналиста Веснина

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru