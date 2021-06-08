Суд отложил рассмотрение иска Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

Октябрьский суд Владимира отложил до 10 июня рассмотрение иска Алексея Навального к администрации исправительной колонии №3 о запрете на пронос адвокатами телефонов и ноутбуков, передает ТАСС.

Навальный подал иск в середине мая. В нем политик указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.

Сам Навальный отказался от участия в рассмотрении иска. Представитель ИК-3 заявила, что адвокаты добровольно сдавали технику на контрольно-пропускном пункте, и руководство колонии проносить технику разрешало, передает РИА "Новости". В суде представители колонии показали видеозаписи прохода адвокатов через КПП.

Суд объявил перерыв в заседании, чтобы направить Навальному комплект документов, представленных ответчиками.

Накануне Петушинский суд Владимирской области рассматривал иски Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове: о вырезании фрагментов газет и отказе предоставить политику Коран. От обоих исков Навальный отказался.