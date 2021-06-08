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15:58

Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19

Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице полностью перепрофилируют под прием зараженных коронавирусом, передает 78.ru со ссылкой на представителей медучреждения.

Всего в госпитале 876 коек. Их отдадут под места пациентов с COVID-19 из-за того, что в корпусе-трансформере осталось лишь 10% свободных мест. Ожидается, что пациентов начнут принимать в пятницу, 11 июня, а к этому времени выпишут или переведут других. 

Всего в Петербурге заняты 92% предназначенных для больных коронавирусом коек. Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне говорил о росте заболеваемости коронавирусом, связав это с "цикличностью вирусной активности".

В последнее время в Петербурге, по официальным данным, ежедневно фиксируют более 800 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России каждый день выявляют около 9 тысяч случаев заболевания COVID-19.

 


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