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18:38

Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

фото ЗакС политика Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

На сайте госзакупок появились тендеры на "осуществление регулярных перевозок пассажиров с лета 2022-го по 2028 год" в рамках транспортной реформы, которую в течение последних лет анонсирует петербургское правительство. На выложенные пять лотов обратил внимание "Деловой Петербург". Первоначальные суммы разыгрываемых контрактов варьируются от 15 до 24,7 млрд рублей. Итоги торгов должны будут подвести 7 июля. Заказчик, ГКУ "Организатор перевозок" массово закупает автобусы. Как сообщает профильный комитет Смольного, всего лотов ожидается двадцать.

Напомним, что широко обсуждавшаяся в 2019 году транспортная реформа была отложена из-за пандемии коронавируса и порожденной ей дополнительной нагрузки на расходную часть бюджета. Реформа предполагает отказ от маршруток и увеличение числа маршрутов городских автобусов. Кроме того, в конце прошлого года петербургские чиновники утвердили новый стандарт качества транспортного обслуживания, по которому, в частности, остановки наземных маршрутов не могут располагаться дальше, чем в 500 метрах от жилых многоэтажек.

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