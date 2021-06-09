Дмитриева призвала Смольный выяснить причины новой волны COVID-19

Лидер фракции Партии роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева считает, что городским властям необходимо установить причины роста инфицированных коронавирусом и сообщить их гражданам.
Об этом депутат заявила 9 июня, обращаясь к присутствовавшим на заседании ЗакСа председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу и представителю Смольного в городском парламенте Юрию Шестерикову.
- Мы понимаем, что коронавирусная инфекция – неизведанная вещь и нельзя сказать, с чем связана очередная волна. Но просим вас привлечь всех специалистов, чтобы граждан проинформировать, с чем связана новая волна, - сказала с трибуны Дмитриева.
Напомним, ранее губернатор Александр Беглов, выступая по "Радио России", признал рост заболеваемости COVID-19 в регионе. Он связал это с "цикличностью вирусной активности".
Сергей Еремеев
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