Дмитриева призвала Смольный выяснить причины новой волны COVID-19

Лидер фракции Партии роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева считает, что городским властям необходимо установить причины роста инфицированных коронавирусом и сообщить их гражданам.

Об этом депутат заявила 9 июня, обращаясь к присутствовавшим на заседании ЗакСа председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу и представителю Смольного в городском парламенте Юрию Шестерикову.

- Мы понимаем, что коронавирусная инфекция – неизведанная вещь и нельзя сказать, с чем связана очередная волна. Но просим вас привлечь всех специалистов, чтобы граждан проинформировать, с чем связана новая волна, - сказала с трибуны Дмитриева.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов, выступая по "Радио России", признал рост заболеваемости COVID-19 в регионе. Он связал это с "цикличностью вирусной активности".

Сергей Еремеев

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