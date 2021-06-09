После скандала с коллекторами Милонов захотел референдума о поражении их в правах

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов, столкнувшийся в последние дни из-за своих резких высказываний с жалобами от коллекторов в СК, продолжил их публично обсуждать. Теперь в подтверждение правоты своих критических слов в адрес коллекторов он хочет видеть целое всенародное голосование. Его реплики приводит информагентство "Москва".

"Я требую провести референдум – ликвидировать коллекторские агентства, лишить коллекторов права на пенсию и гражданства – вот вопросы референдума, и посмотрим, что завтра скажут люди – прав я или нет", - заявил петербуржец.

Милонов как законотворец выразил готовность пойти навстречу гражданам и облегчить процедуру взыскания задолженностей, поскольку главное зло для него состоит в другом.

"Ни в коем случае нельзя выдавать моментальные кредиты человеку, особенно нельзя моментальные кредиты выдавать микрофинансовым организациям. Человек должен подумать", - настаивает Милонов.

Напомним, после целого ряда уничижительных определений, данных коллекторам статусным единороссом, Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, усмотрев в речах депутата признаки разжигания ненависти и вражды.

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