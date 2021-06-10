Смольный утвердил новые правила передвижения кикшеринговых электросамокатов

Днём ранее, 9 июня, представителям сервиса аренды электросамокатов и комитету по транспорту удалось прийти к консенсусу относительно правил передвижения граждан на кикшеринговых "средствах индивидуальной мобильности".

Так, вплоть до 12 июля на петербургских улицах с плотным туристическим потоком вводится ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч.

Кроме того, вводится запрет на передвижение граждан на арендованных самокатах по крупным городским магистралям (в том числе - по Невскому проспекту), а также в зонах скопления туристов, приехавших на матчи Евро-2020.

Карта представлена на сайте комтранса.

По завершении Чемпионата Европы по футболу регламент будет смягчен: скорость самокатов в центре города будет ограничена 15 км/ч (за пределами центра - 20 км/ч), также будет действовать запрет на их размещение в зелёных зонах.

"Конечно, некоторые новые ограничения будут непривычны для пользователей и иногда не совсем укладываются в привычную модель использования, особенно в центральных районах города. Несмотря на ограничения, надеюсь, что самокаты будут продолжать работать как транспорт первой и последней мили", - высказался о ситуации основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.

Напомним, накануне кикшеринговые сервисы убрали с улиц Петербурга все свои самокаты. Ранее в отношении компаний возбудили уголовные дела об оказании некачественных услуг.