На Рябовском шоссе начинается ремонт за 95 млн рублей

Начиная с завтрашнего дня, 11 июня, петербургское Рябовское шоссе будет частично перекрыто ввиду начала работ по обновлению дорожного полотна, оповестили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сначала ремонт пройдёт на участке длиной в 2,5 км - от Сосновского проспекта до КАД, он должен быть завершен до конца июля 2021 года. В проект вложено 95,4 млн рублей.

В ГАТИ уточнили, что до 18 июня закроют для проезда транспорта участок от улицы Коммуны до Ковалёвской улицы. С 11 по 13 июня - отрезок от Лесопарковой до Ковалёвской, а с 19 по 20 июня - от улицы Коммуны до Андреевской улицы.

Заказчиком работ выступила Дирекция транспортного строительства, исполнитель - АО "ВАД". Подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов на время ремонта.