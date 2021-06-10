Христо Грозев: Расследование про отравление Быкова - точно не последнее, будет ещё 3-4

Глава отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев, комментируя материал издания про якобы случившееся в 2019 году отравление писателя Дмитрия Быкова, заявил, что подобных изысканий в ближайшее время выйдет ещё несколько.

"Я очень хотел бы сказать, что это последнее расследование, но это точно не последнее. Почему? Потому что мы видим очень много путешествий этой группы, которая не привязана ни к одной. Я не скажу, что там осталось 20 нераскрытых попыток убийств, осталось, может быть, 3 или 4", - рассказал Грозев в эфире "Эха Москвы".

Расследователь отметил, что по-прежнему его команда пытается изучить несколько убийств, произошедших в Москве и Петербурге.

"Там у нас есть несколько случаев, которые совпадают с симптоматикой, профиль жертв. Но мы не можем так легко привязать этих жертв к той группе, которая путешествовала. Мы замечаем, что часто из этой группы, когда мы описываем двухкомпонентный состав этой группы - есть люди из второй службы, а есть техники, химики, которые реально поставляют яд. Люди из второй службы они следили и за другими политиками, оппозиционерами и так далее, которые не были отравлены, но, может быть, были убиты другими способами. Поэтому это другой вектор наших расследований", - отчитался Грозев.

Также, по словам специалиста, после публикаций расследований о предполагаемых отравлениях политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы ему стали чаще приходить угрозы, однако его эти послания не пугают.

Напомним, согласно последнему материалу Bellingcat, Дмитрий Быков почувствовал себя плохо в самолете Екатеринбург-Уфа в апреле 2019 года, после чего несколько дней провел в коме. В дальнейшем он находил много общего между своими симптомами и симптомами, о которых он слышал после отравления Алексея Навального. Нашли немало общего в двух этих ситуациях и журналисты-расследователи, предположившие, что и политику, и писателю могли нанести яд на одежду, оставленную в гостиничном номере.

Фото: сайт "Эха Москвы"