Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны по случаю приближения Чемпионата Евро по футболу будет подсвечен бирюзовым, оранжевым и зеленым, оповестили в Смольном.

"Город подготовился к встрече гостей чемпионата. Новое световое оформление создаст праздничное настроение, подчеркнет красоту Северной столицы", - поделился мнением о событии петербургский градоначальник Александр Беглов.

Праздничная подсветка будет зажигаться на Дворцовом мосту в 23:15, а отключаться - с рассветом.

Напомним, что сегодня после года простоя для пассажиров вновь стала доступна "обновлённая" станция метро "Зенит"

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