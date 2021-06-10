Спустя год простоя для пассажиров вновь открылась станция "Зенит"

В преддверии грядущих матчей Чемпионата Европы по футболу-2020, который официально стартует 12 июня, сегодня, спустя год, вновь начала свою работу станция "Зенит".

Открывал обновлённую станцию вице-губернатор Максим Соколов, пишет "Петербургский дневник".

Вестибюль остановки метрополитена несколько видоизменился: теперь его украшают точные копии кубков, завоёванных когда-то ФК "Зенит".

По словам Соколова, на станции были устранены все дефекты, поэтому сейчас она полностью безопасна для пассажиров.

"Станция будет работать, но в "облегченном режиме", так как по опыту между матчами северный вестибюль станции не пользуется спросом. У нас уже есть опыт, когда станция работала после Чемпионата мира по футболу, и мы понимаем, что среди пассажиров будет пользоваться спросом только южный вестибюль", - резюмировал Соколов.

Напомним, станция метро "Зенит" – это переименованная "Новокрестовская". Она перестала работать в 2020 году после того, как пассажиропоток уменьшился после введения в Петербурге ограничений из-за эпидемии коронавируса. С лета 2020 года там проводится ремонт, завершить работы должны были еще в декабре, но дату пришлось отодвинуть из-за нехватки финансирования.

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