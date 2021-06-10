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10 июня, 20:24

Блогера Хованского арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Блогера Хованского арестовали на два месяца

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК). До 8 августа Хованский будет находиться в СИЗО, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В пресс-службе судов Петербурга добавили, что обвиняемый частично признал вину и просил отправить его под домашний арест или назначить запрет определенных действий.

Хованского задержали утром 9 июня в своей квартире. Визит силовиков связан с видеозаписью, на которой Хованский под гитару исполнял некую песню о событиях 2002 года, когда в результате террористического акта в Московском театре на Дубровке погибло 130 человек. На допросе в Следственном комитете блогер признал вину. Заседание по избранию меры пресечения планировали начать в 15:00, но блогера доставили в суд лишь после пяти часов вечера. Журналистов и слушателей на заседание не пустили

Юрий Хованский — российский блогер, на его YouTube-канал подписано 4,4 млн человек. С лета 2019 года до недавнего времени был помощником депутата Государственной думы Василия Власова (ЛДПР), но полгода назад его удостоверение было отозвано. 

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Константин Леньков

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