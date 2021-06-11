Мосты в Петербурге не будут разводить в праздничные дни по случаю Дня России

В Петербурге в ночь с 12 на 13 июня не будут разводить мосты, сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Это связано с празднованием 12 июня Дня России. Согласно постановлению петербургских властей от 2006 года "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", мосты в нерабочие праздничные дни остаются сведенными.

Возможные изменения в графике разводки можно проверить на сайте "Мостотреста", на страницах учреждения в соцсетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

12 июня отмечается как День независимости России с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Накануне стало известно, что Дворцовый мост подсветят праздничной иллюминацией по случаю старта чемпионата Европы по футболу.