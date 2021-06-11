"Я думаю, шли по Координационному совету": У Быкова появилось объяснение своего отравления

Писатель Дмитрий Быков, об обстоятельствах отравления которого Bellingcat и The Insider на текущей неделе выпустили расследование, представил свою версию произошедшего и объяснение, почему для атаки мог быть выбран именно он.

"Я думаю, шли по Координационному совету, по списку, если посмотреть на этот совет, видно, что судьбы его участников сложились как-то так не очень радостно, более того, многие тяжело заболели. Разумеется, от излишеств", - с сарказмом произнес он в авторской радиопередаче на "Эхе Москвы".

Литератор не планирует заниматься дальше этим сюжетом и развивать скандал. Быков подчеркнул, что "не любит ощущать себя жертвой".

Публицист на несколько дней впал в кому в апреле 2019 года. В расследовании говорится о том, что перед этим за ним в течение года ездили по стране герои из другого расследования - об отравлении Алексея Навального. Журналисты связывают героев обоих материалов с ФСБ.

Напомним, что Координационный совет оппозиции просуществовал в 2012-2013 годах, в нем присутствовали самые разные силы политического спектра - несистемные левые, либералы, националисты, а также популярные общественники и деятели культуры. На выборах в него, проводившихся в интернете, в тройку самых популярных членов вошли Алексей Навальный, Дмитрий Быков и Гарри Каспаров.