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16:35

"Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

фото ЗакС политика "Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

Журналистский материал об обстоятельствах отравления писателя Дмитрия Быкова весной 2019 года, выпущенный изданиями Bellingcat и The Insider, побудил руководство "Яблока" обратиться в СК и Генрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело и расследовать инцидент.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков утверждает, что журналисты убедительно доказали факт отравления, вызванного неестественными причинами. Упоминается в заявлении Рыбакова также группа ядов "Новичок".

Напомним, что в журналистском материале рассказывается о том, что перед тем, как Быков впал в кому на несколько дней, за ним как минимум год ездила группа людей, ставших героями зимнего расследования об отравлении Алексея Навального. Сам Быков не был удивлен выводам, содержащимся в расследовании. Он предполагает, что некто дал команду "идти по списку" Координационного совета оппозиции, собиравшегося в 2012-2013 годах.

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