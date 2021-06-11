Футбольная сборная Смольного заняла пятое из шести мест на "Кубке Госдумы"

Команда правительства Московской области победила на футбольном турнире "Кубок Государственной думы", который состоялся на стадионе "Лужники" 11 июня, сообщили ЗАКС.Ру в оргкомитете мероприятия.

Вторыми оказались игроки из администрации президента. Третье место у Федерального собрания.

Сборная правительства Петербурга заняла пятое место. Ей удалось обойти только представителей правительства России. Всего в турнире участвовало шесть команд. Председатель комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов удостоился приза зрительских симпатий.

Лучшим бомбардиром турнира стал экс-полузащитник московского "Динамо" и сборной Белоруссии Максим Ромащенко. Он играл за федеральное правительство. За команду Смольного выступал бывший профессиональный игрок "Зенита" - действующий депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин.

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