В Ленобласти смягчили "коронавирусные" требования для заведений общепита

В Ленинградской области приняли нормативный документ, смягчающий санитарно-эпидемиологические ограничения для кафе и салонов красоты, который подписал губернатор Александр Дрозденко.

"Для общепита и салонов красоты снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты от COVID-19", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

При этом, если динамика заболеваемости продолжит быть отрицательной, чиновники, по сообщению ТАСС, обещают закрыть те салоны красоты и заведения общепита, в которых привито менее 80% сотрудников.

Накануне, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, инфекционный коечный фонд в Ленобласти увеличили за счет открытия дополнительных мест в Лужской больнице.