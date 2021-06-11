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11 июня, 18:32

Путин даст интервью американскому телеканалу NBC

фото ЗакС политика Путин даст интервью американскому телеканалу NBC

Американский телеканал NBC News анонсировал интервью с президентом Владимиром Путиным в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. 

На сайте канала указано, что с Путиным беседовал корреспондент NBC News Кир Симмонс. Интервью будет показано в понедельник, 14 июня. 

Это будет первый разговор Путина с американскими СМИ с 2018 года. Превью покажут 11 июня (1:30 12 июня по московскому времени). По словам представителей телеканала, интервью охватит широкий круг вопросов.

Путин и Байден встретятся на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-американских отношений и вопросы стратегической стабильности. 

фото: kremlin.ru

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