Путин даст интервью американскому телеканалу NBC

Американский телеканал NBC News анонсировал интервью с президентом Владимиром Путиным в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

На сайте канала указано, что с Путиным беседовал корреспондент NBC News Кир Симмонс. Интервью будет показано в понедельник, 14 июня.

Это будет первый разговор Путина с американскими СМИ с 2018 года. Превью покажут 11 июня (1:30 12 июня по московскому времени). По словам представителей телеканала, интервью охватит широкий круг вопросов.

Путин и Байден встретятся на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-американских отношений и вопросы стратегической стабильности.

фото: kremlin.ru