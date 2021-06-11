"Вы же справились с дымлением в самолетах в унитаз": Милонов осудил возвращение курилок в Пулково

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против инициативы о возвращении курительных помещений на территории аэропорта Пулково. Публично высказались в поддержку этой идеи 11 июня генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев и депутаты ЗакСа.

"Ну зачем это делать, ведь мы и так боролись за чистое пространство работников. Для чего? Это популизм. <...> Вы же справились с дымлением в самолетах в унитаз", - произнес он в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

По словам депутата, предыдущие меры, направленные против курения, помогали решать проблему комплексно. Любая курилка, в его понимании, это "шаг назад".

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