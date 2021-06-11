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11:38

В "Пулково" пообещали организовать курилку на террасе

фото ЗакС политика В "Пулково" пообещали организовать курилку на террасе

Место для курения может появиться на территории петербургского аэропорта "Пулково". Об этом 11 июня на заседании комитета по законодательству ЗакСа заявил генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев. 

Вопрос "вернуться ли когда-нибудь курительные комнаты?" задал депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он отметил, что может курить во всех аэропортах Европы, кроме "родного". 

- У меня для вас есть подарок, - ответил Сергеев. - Он случился вчера. Вы, наверное, первые, кто его услышит. У нас есть две опции по курилкам. Первая - внизу, как только выходишь из магазина Duty paid. Второе - сейчас у нас будет переделываться контракт… Вы знаете, у нас наверху есть "Макдоналдс" и [бар] "Камчатка". У "Камчатки" есть терраса. Когда мне предложили сделать курилку внизу маленькую, невзрачную, я предложил переделать "Камчатку", чтобы люди смогли выйти спокойно на террасу, на свежий воздух.

Он также добавил, что в зимний период там поставят лампы, а курильщикам будут раздавать пледы. 

Сергеев предложил Рассудову оставить свой контакт, чтобы передать депутату дорожную карту проекта.

Напомним, курительные кабинки в "Пулково" действовали по 2013 год, когда был введен запрет на курение в аэропортах. В 2019 году законодатели разрешили вернуть курилки в транзитные зоны аэропортов. Руководство "Пулково" с тех пор неоднократно заявляло о намерении организовать такие места. 

Фото: Константин Леньков


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