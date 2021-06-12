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10:31

Виктор Ерофеев рассказал о попытке себя отравить

фото ЗакС политика Виктор Ерофеев рассказал о попытке себя отравить

Еще один российский писатель высказался о попытке собственного отравления: на "Эхе Москвы" это сделал Виктор Ерофеев, рассказавший об инциденте трехлетней давности в Сочи. Отравлены были бутылки с водой, и, по его словам, его с женой спасла только счастливая случайность. 

"Мы берем эту бутылочку, открываем, и Катя (моя жена) начинает глотать — и просто ужас какой-то происходит. Я беру эту открытую бутылку, и у меня начинается жжение рук, нос горит. Ужас полный. Я не отпил — я только дотронулся. И потом мне говорили, что если бы глотнул, то остановка сердца, и до свидания", - гласит рассказ литератора.

Ерофеев отметил, что в Сочи "кому-то очень не нравился", с чем и связывает атаку на себя. Более того, после эпизода с бутылкой воды его настоятельно просили покинуть курортный город некие "загадочные люди" во избежание дальнейших неприятностей. 

Напомним, что 9 июня вышло журналистское расследование Bellingcat и The Insider, где утверждается что перед отравлением Дмитрия Быкова, случившимся два года назад, за ним долгое время ездили по России герои из расследования про отравление оппозиционера Алексея Навального. Героев материала его авторы связывают с ФСБ. Партия "Яблоко" накануне потребовала от СК и Генпрокуратуры возбудить уголовное дело из-за инцидента с Быковым.

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