Глава Выборгского района Ленобласти скончался, не проработав в должности и года

В Ленинградской области от коронавируса скончался 56-летний глава Выборгского района Ильдар Гилязов, о чем сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек. Глубоко скорблю о кончине Ильдара Фагимовича Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми ленинградцами", - высказался о смерти коллеги глава региона Александр Дрозденко, подчеркнув, что чиновник ушел в самом расцвете сил.

До своего вступления в должность 24 ноября прошлого года Гилязов был депутатов областного ЗакСа. Предыдущий глава Выборгского района, Геннадий Орлов, ушел в отставку на фоне уголовного дела о хищении 700 млн рублей на ремонте городских дорог. Примечательно, что в конце октября, после начала расследования коррупционного дела, застрелили муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова, который часто упоминался в СМИ как "хозяин Выборга".