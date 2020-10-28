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12:54

В Выборге простились с убитым депутатом Александром Петровым

фото ЗакС политика В Выборге простились с убитым депутатом Александром Петровым

В Свято-Преображенском соборе в Выборе состоялась церемония прощания с бизнесменом, муниципальным депутатом Выборгского городского совета Александром Петровым, передает "Интерфакс".

Проститься с Петровым пришли, по данным агентства, несколько сотен человек, в том числе – родные депутата, его сын Виталий, первый российский пилот "Формулы-1", друзья, коллеги и горожане. На церемонии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой, его отец, бизнесмен Олег Цой, врио главы администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Петров будет похоронен на кладбище Выборга.

Александра Петрова застрелили 24 октября на территории его частного дома под Выборгом. СК возбудил дело об убийстве по найму. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

СМИ Ленобласти сообщали, что Петрова неофициально называли "хозяином Выборга". Незадолго до его смерти город стал центром крупного коррупционного скандала: экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и бывший руководитель местного комитета финансов Александр Болучевский арестованы по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета. Источники сообщали, что незадолго до убийства Петрова из его дома украли сейф.

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