В дни поздних матчей Евро-2020 петербургское метро будет работать всю ночь

Глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков объявил, что подземка в ближайшие недели будет работать всю ночь не только после первого матча Евро-2020 в городе, который состоится вечером 12 июня, как ранее сообщала пресс-служба метрополитена.

"По матчам, которые заканчиваются в позднее время - на этот период у нас будет продлена работа общественного транспорта. И метро перейдет на круглосуточный режим", - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее также анонсировалось, что по завершении поздних игр будет продлено время работы некоторых маршрутов общественного транспорта. В Красносельском районе, где большие расстояния до ближайших станций метро, трамвай №60 и троллейбус №46 в такие дни будут работать всю ночь.

Напомним, что Петербург примет семь матчей Евро-2020, включая один четвертьфинал.