18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:02

Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

фото ЗакС политика Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

Журналисту издания "Чемпионат" Максиму Гонгальскому, параллельно возглавляющему в Москве совет депутатов МО "Раменки" не дали посмотреть прошедший накануне матч между сборными России и Бельгии на стадионе "Газпром Арена".

Муниципала не пропустила служба безопасности, причину, по его словам, не указали. 

"Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку Навального. Теперь так: не поддерживаешь Путина - не болеешь за сборную", - делится впечатлениями Гонгальский у себя в Twitter.

Мундеп действительно принимал участие в одной из протестных акций оппозиции, за что ранее был наказан административным штрафом, который, впрочем, он оплатил.

В аналогичную ситуацию попал также журналист Максим Пахмов, которому УЕФА ограничили допуск на весь турнир, заявив о неких результатах проверки отечественной полиции. По его словам, российские власти "не рекомендовали его для аккредитации": он также был задержан на митинге "Он вам не Димон" в Москве.

В разговоре со Znak.com в оргкомитет Евро-2020 известили, что не уполномочены комментировать ситуацию, посоветовав обратиться в Министерство цифрового развития и УЕФА. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:34 "ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

16:06 Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

13:31 Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

12:05 Правительство РФ выделило 27 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

10:29 Задержанную накануне участницу Pussy Riot Никульшину отпустили из полиции с протоколом

11 июня, 18:57 Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за разглашение данных силовиков

11 июня, 18:32 Путин даст интервью американскому телеканалу NBC

11 июня, 17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

11 июня, 17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

11 июня, 16:23 "Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:35 Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

18:15 В Петербурге на выставку картин в поддержку политзаключенных пришла полиция

18:02 Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

17:31 "Необходима "нулевая толерантность" к нарушителям правил": Смольный готовит новые COVID-ограничения

16:34 "ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

16:06 Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

15:05 Баннер в поддержку Навального стал поводом для составления протокола на жителя Владимирской области

13:55 В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

13:31 Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

12:50 Петербуржцы вновь заметили очереди из скорых перед больницами

12:05 Правительство РФ выделило 27 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

11:20 Впервые за полгода в РФ выявлено более 14 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 862 случая

10:29 Задержанную накануне участницу Pussy Riot Никульшину отпустили из полиции с протоколом

10:14 Более 200 человек подписали поручительства за журналистку Самусик и акциониста Крисевича

12 июня, 19:26 Союз журналистов Петербурга обратился в московский суд из-за дела Ники Самусик

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru