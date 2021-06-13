Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

Журналисту издания "Чемпионат" Максиму Гонгальскому, параллельно возглавляющему в Москве совет депутатов МО "Раменки" не дали посмотреть прошедший накануне матч между сборными России и Бельгии на стадионе "Газпром Арена".

Муниципала не пропустила служба безопасности, причину, по его словам, не указали.

"Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку Навального. Теперь так: не поддерживаешь Путина - не болеешь за сборную", - делится впечатлениями Гонгальский у себя в Twitter.

Мундеп действительно принимал участие в одной из протестных акций оппозиции, за что ранее был наказан административным штрафом, который, впрочем, он оплатил.

В аналогичную ситуацию попал также журналист Максим Пахмов, которому УЕФА ограничили допуск на весь турнир, заявив о неких результатах проверки отечественной полиции. По его словам, российские власти "не рекомендовали его для аккредитации": он также был задержан на митинге "Он вам не Димон" в Москве.

В разговоре со Znak.com в оргкомитет Евро-2020 известили, что не уполномочены комментировать ситуацию, посоветовав обратиться в Министерство цифрового развития и УЕФА.